Bahia perde para o Atlético Nacional e decide vaga na última rodada da Libertadores

Colombianos aproveitam desatenção do Tricolor e, aos 40 segundos do segundo tempo, marcam o gol da vitória e liderança do Grupo F

O Esquadrão de Aço ficou na segunda colocação, com sete pontos, enquanto o time colombiano assumiu a liderança do Grupo F, com nove. Outro brasileiro na chave, o Internacional aparece na terceira posição, com cinco, e o Nacional do Uruguai tem quatro na lanterna. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (15).

O Bahia perdeu para o Atlético Nacional por 1 a 0 nesta quarta-feira (14), no Estádio Atanasio Girardot, na altitude de Medellín, na Colômbia. Com a derrota pela quinta rodada da Copa Libertadores, o Tricolor perdeu a chance de garantir antecipadamente a vaga para as oitavas de final do torneio após 36 anos.

A única chance do Tricolor de Aço foi apenas aos 33, com Cauly, que bateu falta pela direita, e Catillo espalmou para tirar o perigo após a bola quicar na área.

No primeiro, aos 13 minutos, Marcos Felipe passou bola na fogueira para Everton Ribeiro, que foi sofreu desarme de Cardona. Porém, com falta no lance, não houve sequência. Depois, aos 22, Juba recuou de peito para o goleiro, mas o passe saiu muito forte. Marcos Felipe, então, pulou para salvar, mas a bola foi para fora. Por fim, aos 27, o arqueiro saiu do gol para afastar bola e parou para reclamar de marcação com o árbitro. Assim, Cardona aproveitou a distração do goleiro e bateu de longe. Porém, mais uma vez com sorte, a bola foi para fora.

A partida começou com um gol relâmpago, logo no primeiro minuto de jogo, de Viveros para os donos da casa. Porém, houve impedimento no lance, confirmado pelo VAR posteriormente. O Bahia teve algumas desatenções e passou alguns sustos na partida.

A classificação, portanto, será definida na última rodada do torneio continental. Em encontro decisivo entre brasileiros, o Bahia visita o Colorado no dia 28 de maio, no Beira-Rio, às 19h (de Brasília). Por outro lado, o líder colombiano visita o Nacional, em Montevidéu.

Novo gol relâmpago, mas dessa vez, confirmado

Assim como na etapa inicial, o Atlético Nacional fez um gol relâmpago com Viveros, também no primeiro minuto. Porém, dessa vez, após revisão do VAR, o gol foi validado. No lance, Arce arranca do meio-campo após lançamento, Marcos Felipe tira, mas no rebote Viveros completa para balançar as redes. Aos 12 minutos, a bola passou próxima à meta após o próprio Arce dominar, cortar para o meio e bater forte.

Aos 30, mais uma boa chegada do time mandante. Após bola sobrar para Arce, o atacante arriscou uma bomba de longe, mas Marcos Felipe cai no cantinho para evitar o gol. Logo depois, aos 33, o Bahia chegou com jogada de Pulga. O atacante arrancou, cortou a marcação e cruzou para Willian José na área, que por pouco não chegou na bola.

A grande chance do time brasileiro no jogo foi aos 44. No lance, Nestor manda bola que parecia sem direção, mas cai nos pés de Juba. O lateral, então, chutou uma bomba cruzada com perigo e, no rebote do goleiro, Willian José finalizou forte para outra defesa de Castillo.