Abel Ferreira comanda treino tático e deve fazer mudanças no Palmeiras

O Palmeiras encerrou nesta quarta-feira (14) a preparação para o duelo contra o Bolívar, na próxima quinta, pela Libertadores, no Allianz Parque. O Verdão já está classificado para as oitavas de final e com a liderança do Grupo G garantida. Dessa maneira, o técnico Abel Ferreira deve promover mudanças na equipe titular para enfrentar os bolivianos.

Na manhã desta quarta, o treinador iniciou o treino na Academia, com uma sessão de vídeo sobre o time adversário. Em seguida, dividiu duas equipes e comandou uma atividade tática de posicionamento e situações de jogo.