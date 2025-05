Sul-Americana pode definir futuro de técnico no Godoy Cruz

Neste momento, Esteban Solari é o técnico do Godoy Cruz. Porém, esse contexto tem possibilidade de mudança a depender do que acontecer nos dois próximos jogods da equipe argentina na Sul-Americana. O primeiro deles, aliás, ocorre nesta terça-feira (13), diante do Grêmio, em Porto Alegre.

A avaliação da diretoria do clube de Mendoza é de que as apresentações como um todo, no primeiro semestre de 2025, deixaram a desejar. Em âmbito nacional, o time ficou fora do mata-mata do Apertura e caiu para o modesto Excursionistas na Copa Argentina. Sob a direção do atual treinador, são 14 compromissos no ano com cinco triunfos, seis empates e três reveses.