Sem Neymar, Santos completa 100 dias sem vitórias

Última vez que o Peixe venceu sem o craque foi no dia 1° de fevereiro. Números com o camisa 10 também não são positivos

O Santos ficou no empate sem gols com o Ceará na segunda-feira (12), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado não deixou apenas o Peixe estacionado na penúltima colocação da tabela da competição. Mas a equipe também chegou a 100 dias sem saber o que é vitória sem a presença de Neymar.

A última vez que o Santos venceu uma partida sem Neymar em campo, foi no dia 1° de fevereiro. Na ocasião, o Peixe vence o clássico contra o São Paulo por 3 a 1, na Vila Belmiro. O craque já havia sido anunciado no clube, mas ainda não estava relacionado para atuar com a camisa do clube.

Contudo, nem com o camisa 10 os números são positivos. Afinal, foram apenas cinco vitórias em 17 partidas com Neymar atuando pelo menos uma parte do tempo da partida. Depois de uma sequência de sete partidas no Paulistão, o craque se machucou e ficou fora da derrota na semifinal para o Corinthians.

Foram mais 42 dias de recuperação até o retorno contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Contudo, na partida seguinte, contra o Atlético-MG, se machucou. Aliás, o embate contra o Galo registra até aqui a única vitória do Santos na competição.

Tendo jogado só nove partidas pelo Santos desde que voltou ao clube, Neymar deve retornar no início de junho, quando restarem dois jogos antes do término do seu contrato, que se encerra dia 30 de junho. Aliás, existe uma expectativa que ele retorne em breve e ajude a equipe a sair da zona de rebaixamento.