São Paulo x Libertad: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor encara os paraguaios, no Morumbis, precisando de apenas um ponto para se classificar para as oitavas da Libertadores

O São Paulo encara o Libertad, nesta quarta-feira (14/5), às 21h30, no Morumbis, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor lidera a chave D, com 10 pontos e precisa de apenas um empate diante de seus torcedores para se garantir nas oitavas de final da competição continental. Já os paraguaios estão em segundo, com sete pontos somados e um tropeço pode deixar sua vaga no mata-mata ameaçada, já que o Alianza Lima está encostado na tabela.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e do Paramount+.

Como chega o São Paulo

O São Paulo está com sua classificação encaminhada para oitavas de final depois da vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima, na última rodada da competição. Aliás, a equipe como visitante foi perfeita, já que venceu os três jogos longe de casa, todos sem sofrer gol. Assim, diante do seu torcedor, precisa de apenas um ponto para se garantir nas oitavas. Contudo, para a partida Zubeldía segue com os mesmos desfalques. Afinal, Luiz Gustavo, Calleri, Henrique Carmo e Igor Vinícius seguem no departamento médico. Em contrapartida, Lucas Moura, poupado contra o Palmeiras deve voltar e pode até começar a partida. Já Wendell, que deixou o Choque-Rei com tonturas após um choque de cabeça, não preocupa, mas deve dar lugar para Enzo Díaz.

Como chega o Libertad

Por outro lado, o Libertad chega no seu pior momento nesta temporada. Afinal, após marcar em 18 jogos seguidos, a equipe passou em branco nas últimas cinco partidas, além de estar a sete jogos sem vencer. Aliás, o técnico Sergio Aquino preservou praticamente todos os titulares na derrota contra o Sportivo Luqueño neste fim de semana, priorizando o duelo contra o São Paulo pela Libertadores. Assim, o treinador deve colocar força máxima no Morumbis.

SÃO PAULO X LIBERTAD

Libertadores – 5ª rodada do Grupo D

Data e Horário: 14/5/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi (Cédric Soares), Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves (Lucas Moura); Ferreira, Lucas Ferreira e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

LIBERTAD: Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Thomas Gutiérrez e Matías Espinoza; Álvaro Campuzano, Hernesto Caballero e Lucas Sanabria; Marcelo Fernández, Lorenzo Melgarejo (Alexis Fretes) e Óscar Cardoso. Técnico: Sergio Aquino.

Árbitro: Carlos Bentancur (COL)

Auxiliares: John Galego (COL) e Cristian Aguirre (COL)

VAR: Nicolas Gallo (COL)