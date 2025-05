São Paulo renova com Lucas Ferreira até 2029

Tricolor anuncia extensão do contrato de joia da base em meio a especulação de outros clubes do futebol brasileiro

O São Paulo anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato com o atacante Lucas Ferreira. Um dos destaques da conquista da Copinha no começo do ano, o jogador de 19 anos estendeu o seu vínculo até o final de 2029.

O clube já estava trabalhando na renovação do atleta por conta do assédio recebido de outros clubes. Com uma multa de R$ 40 milhões para o mercado brasileiro, Lucas Ferreira recebeu contatos de Cruzeiro, Bahia e Bragantino. O Tricolor sempre confiou na permanência do jogador e também procurava aumentar o seu salário, que era de apenas R$ 20 mil.