Rodrygo se sente ‘excluído’ e deseja sair do Real Madrid

A história de Rodrygo no Real Madrid pode estar chegando ao fim. O camisa 11 foi “esquecido” na derrota diante do Barcelona por 4 a 3, no domingo (11), pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, e aumentou a sua insatisfação no clube. Dessa forma, o jogador já estaria inclinado a sair na próxima temporada, de acordo com o jornal “Marca”.

Rodrygo se sente “deslocado”. Desde as chegadas de Bellingham e Mbappé, o jogador perdeu prestígio. Além disso, também se distanciou de Vini Jr. O camisa 11 vive um jejum de 15 jogos. Recentemente, recebeu críticas da imprensa espanhola após a eliminação do Real Madrid na Liga dos Campeões. Afinal, foi chamado de “elo mais fraco” do quarteto, o que gerou incômodo.