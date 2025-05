Revelado por Dorival Júnior no Santos, meia brasileiro chega a 50 jogos na Coreia do Sul

Matheus Oliveira chegou ao Anyang, time do país asiático, em 2024 e conquistou a segunda divisão do país na última temporada

Revelado pelo técnico Dorival Júnior nas categorias de base do Santos, o meio-campista Matheus Oliveira atingiu uma marca significativa em sua carreira nesta semana ao completar 50 jogos com a camisa do FC Anyang, da Coreia do Sul. O clube asiático é o que o brasileiro, de 27 anos, mais defendeu em número de partidas na carreira profissional.

Desde sua chegada ao clube, em 2024, o brasileiro rapidamente destacou-se como peça importante no meio de campo do Anyang. Assim, logo em sua primeira temporada no futebol asiático, terminou como o líder de assistências da equipe. Além disso, ganhou o prêmio de MVP da K League 2 e foi incluído na seleção do campeonato. Seu desempenho ajudou na inédita conquista do título da segunda divisão sul-coreana, que garantiu ao clube o acesso à elite nacional.