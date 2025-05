PUMA e Manchester City apostam em inovação inédita para uniforme principal em 2025/26

A ideia se baseou na busca pela conexão de diferentes gerações de torcedores, a fim de reintroduzir o clássico no moderno / Crédito: Jogada 10

O Manchester City contará com uma mudança visual inédita em seus uniformes para temporada 2025/26. Pela primeira vez na história do clube, a camisa terá uma faixa diagonal branca na parte frontal — elemento até então reservado aos modelos alternativos. A ideia para alteração baseou-se na busca pela conexão de diferentes gerações de torcedores, a fim de reintroduzir um design clássico com abordagem contemporânea. Inspirada nas décadas de 1970, a faixa diagonal remete à era marcada por nomes lendários como Mike Summerbee, Colin Bell, Francis Lee e Tony Book. O próprio Summerbee comentou a novidade e destacou o valor afetivo da peça: “Os uniformes guardam memórias especiais. A faixa sempre esteve entre os designers adorados e estou muito feliz em vê-la retornar, mas agora no uniforme principal”.