Plata também desfalca Flamengo em jogo decisivo da Libertadores

Atacante é mais um desfalque do time de Filipe Luís, que já avalia opções para montar meio-campo com as ausências de Pulgar e Allan contra LDU

Gonzalo Plata é mais um jogador fora do jogo do Flamengo contra a LDU, nesta quinta-feira (15), no Maracanã, pela quinta rodada da Libertadores. O atacante ainda não está recuperado do edema ósseo no joelho direito e vai para o terceiro jogo seguido como desfalque. Pulgar e Allan, ambos com pequena lesão muscular, também estão fora. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande. O equatoriano segue como desfalque da equipe rubro-negra. A última partida que ele entrou foi na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, pela partida de ida da Copa do Brasil. De lá para cá, o atacante ficou fora dos duelos pelo Brasileirão e Libertadores. Assim, Filipe Luís deve utilizar Bruno Henrique e Pedro no ataque.