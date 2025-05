Milan x Bologna: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de decisão no futebol italiano. Nesta quarta-feira (14), Milan e Bologna se enfrentam na final da Copa Itália, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. Ambas as equipes sonham em disputar competições europeias em 2025/26 e veem no torneio a possibilidade de consagrar a temporada. O campeão garante vaga na próxima edição da Liga Europa.

Como chega o Milan

O Milan vai em busca do 6º título da Copa Itália, que não conquista desde 2003. O time fez uma temporada irregular e vê no torneio uma oportunidade de ‘salvar’ 2024/25. Isto porque a conquista da Copa Itália garante uma vaga na próxima edição da Liga Europa, que dificilmente o Milan iria conseguir buscar por meio do Campeonato Italiano.

Contudo, o técnico Sergio Conceição segue com alguns problemas no elenco. Fofana, Bondo, Sottil e Tomori, lesionados, estão fora do jogo desta quarta-feira.

Como chega o Bologna

Por outro lado, o Bologna sonha com a conquista do 3º título da Copa Itália, após levantarem o caneco em 1970 e 1974. Além disso, o time faz uma boa temporada e está na briga, inclusive, por uma vaga na próxima edição da Champions. Isto porque a equipe está na 7ª posição, com 62 pontos, somente dois a menos que a Juventus, que abre o G-4 do Campeonato Italiano.