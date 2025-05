Maracanã vai receber maior exposição no mundo sobre Pelé

O palco escolhido foi justamente o estádio onde Pelé fez história ao marcar seu milésimo gol, em 1969. A exposição, portanto, ficará num espaço de 1 mil m² e terá mais de 10 ambientes que misturam tecnologia, arte e memória. Assim, terá os momentos marcantes do Rei do Futebol, da infância em Três Corações à consagração no Santos e na seleção brasileira, e passando pelo fim da carreira no New York Cosmos, nos Estados Unidos.

“É com imenso prazer que recebemos a exposição ‘Uma Homenagem ao Rei Pelé’ aqui no Maracanã. Uma iniciativa que celebra a história e o legado do maior ícone do futebol mundial e que tanto nos enche de orgulho. O Maracanã sempre foi palco de momentos inesquecíveis, e essa homenagem reforça nossa conexão com a paixão pelo esporte, sempre inspirando gerações”, declara Severiano Braga, CEO do Maracanã.

Uma das opções de ingresso para a exposição inclui também o famoso Tour Maracanã. Afinal, é imersão nos bastidores do estádio mais icônico do futebol mundial. Com duração média de 50 minutos, o passeio, aliás, permite que o público conheça o vestiário, zona mista, sala de aquecimento, coletiva de imprensa e, claro, o acesso ao gramado.

Serviço de “Uma Homenagem ao Rei Pelé”

A exposição estreia no dia 17 de maio, no Maracanã, e ficará em cartaz por três meses, diariamente das 9h às 17h. O acesso é pela Avenida Rei Pelé, Portão A (pedestres) ou Portão 2 (carros). Os ingressos serão de forma online (homenagempele.eleventickets.com) ou na bilheteria do estádio, a partir de 16/05. Os valores são de R$65 (inteira) e R$32,50 (meia), ou R$40 (inteira) e R$20 (meia) para cariocas com comprovante de residência.