Lanús x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Cruz-Maltino necessita da vitória, em Buenos Aires, diante dos Granates para ainda sonhar com a liderança do Grupo G da Sul-Americana

Em meio à turbulência, o Vasco volta a campo para uma partida decisiva pela sul-Americana. Afinal, a equipe carioca mede forças com o Lanús nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no La Fortaleza, pela quinta rodada do torneio continental. Além disso, o principal destaque será à beira do campo com a estreia de Fernando Diniz.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir o embate, ao vivo, a partir das 20h. Aldo Luiz, com sua voz inconfundível, está escalado na narração. Nos comentários, João Miguel Lotuffo veste a dez e vai para o jogo. Por fim, a reportagem fica sob a incumbência do intrépido Will Ferreira.