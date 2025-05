Juventude x Cruzeiro (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pela 10ª rodada do Brasileirão da categoria nesta quarta-feira (14), no Estádio Municipal Homero Soldatelli

O Juventude recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira (14), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Homero Soldatelli, pela 10ª rodada do Brasileirão Sub-20. O Verdão é o quinto colocado da tabela, com 16 pontos, enquanto o Cabuloso, com 14, aparece logo atrás, na sétima posição. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Papo, canal oficial do Juventude no Youtube.