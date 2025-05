Jornalista critica volta de Neymar para Seleção: ‘Não joga bola há 2 anos’

Jogador do Santos, que se recupera de uma nova lesão, pode ter retorno para a Seleção Brasileira com Carlo Ancelotti no comando / Crédito: Jogada 10

A jornalista Ana Thaís Matos fez críticas durante sua participação no programa “Seleção Sportv”, a uma possível volta de Neymar para a Seleção Brasileira com a chegada de Carlo Ancelotti. De acordo com ele, o jogador não é mais o camisa 10 do Brasil, uma vez que ele não joga há dois anos. Ela ainda comentou que, apesar da expectativa de Neymar voltar a de fato ser um camisa 10, há outros nomes que são mais ‘realidade’.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Ficam sempre esperando o Neymar hipotético jogar. O Neymar não joga bola há 2 anos. Nossa realidade hoje é o outro camisa 10. Espero muito, tenho a maior expectativa, ‘nossa, o Neymar tá usando a camisa 10 da Seleção’, mas a nossa realidade é outro camisa 10. Nossa realidade é pensar no Vinícius Júnior, é pensar no Raphinha, é pensar no Paquetá, que nem sabemos se vai continuar jogando”. Durante a negociação entre Carlo Ancelotti e a Confederação Brasileira de Futebol, o treinador italiano chegou a entrar em contato, informalmente, com Neymar e também Casemiro, de acordo com o “ge”. Neymar se recupera de lesão Neymar vem sofrendo uma sequência de lesão desde 2023, quando atuava pela Seleção Brasileira e teve uma grave lesão no joelho, que o deixou de fora por mais de um ano. Na época, ele defendia o Al-Hilal. No fim de janeiro deste ano, o jogador retornou ao Santos, mas ainda não conseguiu ter sequência, uma vez que passa pela segunda lesão seguida – a primeira o deixou de fora por mais de 40 dias. Assim, no momento, ele segue em recuperação de uma lesão na coxa esquerda.

Aliás, de acordo com o “Uol”, o jogador está se empenhando para voltar o quanto antes aos gramados. Dessa forma, ele passa até 11 horas por dia no CT Rei Pelé e tem trabalhado por dois períodos em vários dias da semana. O tratamento é considerado satisfatório pela comissão técnica e também nos bastidores do Santos. Durante a sua passagem pelo Peixe, Neymar entrou em campo apenas nove vezes, entre reserva e titular. Assim, marcou três gols e contribuiu com três assistências. Ele tem contrato até o fim do próximo mês, mas existe a possibilidade de renovação. Vale ressaltar, portanto, que desde 2023 o jogador não defende a Seleção Brasileira. Em março, ele chegou a ser convocado por Dorival Júnior, mas uma nova lesão fez com que ele fosse cortado.