Grupo de sócios pede apuração de possível conflito de interesses no Vasco

Um grupo de cerca de 100 sócios do Vasco enviou ofício ao presidente Pedrinho e aos presidentes dos outros quatro poderes do clube, na última sexta-feira (9). Assim, o intuito do documento foi solicitar esclarecimentos do caso de suposto conflito de interesses e gestão temerária do presidente da Assembleia Geral, Alan Belaciano. A informação é do portal “ge”.

Essa manifestação teve início em janeiro e agora reapareceu depois de 100 dias sem resposta por parte dos poderes do clube carioca. Os questionamentos são sobre a transparência da participação de Belaciano nas negociações com credores trabalhistas no processo de recuperação judicial do clube e da SAF.