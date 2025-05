Fortaleza perde muitos gols e fica no empate com Bucaramanga

Vitória classificaria o Laion antecipadamente às oitavas da Libertadores. Porém, este 0 a 0 diante dos colombianos complicam o time no Grupo E / Crédito: Jogada 10

O Fortaleza não saiu do 0 a 0 na noite desta terça-feira, 13/5, em jogo pela 5ª (penúltima) rodada do Grupo E da Libertadores-2025. Em pleno Castelão, na capital cearense, pressionou, teve a posse de bola (65%), mas não mostrou qualidade ofensiva para vencer o rival colombiano. Afinal, perdeu seis chances incríveis, com Breno Lopes (dois), Lucero (dois), Pochettino e Pikachu. Com o empate, o Fortaleza foi aos oito pontos, ainda na liderança do Grupo E. Mas pode ser ultrapassado pelo Racing-ARG, que nesta quarta-feira recebe o lanterna Colo Colo (dois pontos). O Bucaramanga está em terceiro lugar, com seis pontos.

Na última rodada, o Fortaleza visitará o Racing-ARG. Já o Bucaramanga visitará o Colo Colo. Os dois jogos serão no dia 29/5, no mesmo horário, às 21h30 (de Brasília). Como foi o primeiro tempo Com maior imposição ofensiva e muita posse (63%), o Fortaleza dominou o primeiro tempo. Mas foram poucas as chances reais. Embora o jogo fosse muito em cima de Marinho pela direita, a grande chance foi quando Breno Lopes, que jogava pela esquerda, apareceu no meio, saiu da marcação e entrou na área. Era gol certo, mas ele chutou por cima, aos 23 minutos. Tirando essa chance, dá pra destacar uma cabeçada de Mancuso por cima. Do lado do Bucaramanga, Pons teve uma boa chance. Mas, dentro da área, isolou, batendo muito mal. Assim, o placar permaneceu no 0 a 0 no primeiro tempo. Bruno Lopes perde gol feito para o Fortaleza O domínio do Fortaleza se manteve no segundo tempo, assim como a grande dificuldade de arranjar espaços para arremates. E quando a chance veio, assim como ocorreu no primeiro tempo, Breno Lopes perdeu. Aos 15, Marinho recebeu pela diereita e fez a sua melhor jogada na partida: foi ao fundo e cruzou para Breno Lopes, livre na pequena área. O atacante, ex-Palmeiras, estava sem marcação e livre. Cabeceou, mas a bola raspou a trave direita de Quintana. Não dava para perder um gol daquele.

E tome gols perdidos Aos 20 minutos, Lucero entrou na vaga de Deyverson. Na primeira jogada, passou por três marcadores em velocidade e entrou na área. Na hora de marcar, Hinestroza cortou na hora que o atacante iria abrir o placar. Foi jogada mais plástica da partida. Lucero deu maior mobilidade ao ataque e, aos 30, iniciou a jogada que terminou com Pochettino perdendo na cara do gol. Aos 35, Lucero perdeu a maior chance do jogo. O cruzamento da direita ficou sob medida para o argentino no meio da pequena área. O atacante conseguiu chutar para fora. Nos acréscimos, Pikachu, na área pela esquerda, chutou oara fora. Não era noite para a bola do ‘Laion’ entrar.