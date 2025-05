Fluminense x Unión Española: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de dois tropeços com reservas, Tricolor volta a atuar com os titulares na busca pela primeira colocação do Grupo F da Sul-Americana / Crédito: Jogada 10

Depois do revés para o Atlético-MG, o Fluminense volta suas atenções para um momento decisivo pela Sul-Americana. Afinal, a equipe carioca encara o Unión Española, do Chile, pela 5ª rodada, às 19h (de Brasília), nesta quarta-feira (14), no Maracanã. O Tricolor, então, necessita da vitória para seguir na briga pela primeira colocação do Grupo F. Dessa forma, os comandados do técnico Renato Gaúcho somam 7 pontos, porém não venceram nas últimas duas rodadas por entrarem em campo com um time repleto de jovens e reservas. A atual diferença para o líder da chave, o Once Caldas (COL) é de dois pontos. O time chileno, por sua vez, tem apenas dois pontos, na lanterna.

Onde assistir O confronto desta quarta-feira (14) terá a transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (Serviço de streaming). Como chega o Fluminense O técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Facundo Bernal, que tem uma lesão de grau 3 no adutor da coxa esquerda. Além disso, Germán Cano segue de fora por ter contundido o joelho esquerdo, enquanto Otávio está fora de combate por causa de um problema no tendão de Aquiles. Lima sofreu uma lesão muscular de grau 1 na coxa direita. Riquelme Felipe, por sua vez, está na fase final de transição e perto do retorno. Como chega o Unión Española A equipe chilena amarga a lanterna do Grupo F, com apenas dois pontos em quatro jogos. Nesse sentido, ainda não venceu na competição: foram dois empates e duas derrotas, com um aproveitamento de apenas 16%. Por fim, para a partida desta quarta-feira (14), o comandante Jose Luis Sierra não terá desfalques concretos.