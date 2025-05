Fluminense busca vitória para espantar desconfiança

Após sofrer duas derrotas seguidas, o Fluminense terá um jogo decisivo para a sequência da temporada. Em segundo lugar no Grupo F da Sul-Americana, o Tricolor precisa vencer o Unión Española, do Chile, nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Maracanã, para seguir com chances de classificação direta às oitavas de final. Assim, a partida será uma grande oportunidade para espantar a desconfiança.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com a derrota diante do GV San José, o Fluminense perdeu a liderança para o Once Caldas, da Colômbia, e caiu para o segundo lugar. Porém, o Tricolor ainda depende apenas dele para se classificar direto às oitavas de final. Afinal, o Time de Guerreiros encerra a fase de grupos enfrentando o lanterna Unión Española e com confronto direto com o time colombiano pela liderança.

Por outro lado, um tropeço em casa pode acabar com as chances de assumir a liderança na última rodada. Afinal, o Once Caldas recebe o GV San José, em casa, e é franco favorito. Portanto, os tricolores precisam recuperar a confiança para fazer o dever de casa. Somente o primeiro colocado garante vaga direta nas oitavas, enquanto o segundo disputa um playoff contra os terceiros da Libertadores.

Força máxima na Sul-Americana

Para o jogo contra o Unión Española, o técnico Renato Gaúcho vai colocar os titulares em campo. Nos últimos jogos da Sul-Americana, o treinador optou pela equipe reserva. Nos jogos fora de casa contra a mesma equipe chilena e o GV San José, o treinador sequer viajou. Afinal, o auxiliar Alexandre Mendes foi responsável por comandar o time.

Portanto, o Fluminense deve ir a campo com a base que foi derrotada pelo Atlético-MG, mas sem Bernal. Afinal, o camisa 5 sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda. Contudo, Ganso volta ao time. Por outro lado, Thiago Silva deve ser poupado após jogar os 90 minutos contra o time mineiro.