Flamengo projeta volta de Viña no Mundial de Clubes

Lateral-esquerdo, que está lesionado desde agosto de 2024, já inicia aquecimento com o elenco do Rubro-Negro

O Flamengo deve contar com Matias Viña somente na disputa do Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho de 2025. O uruguaio, afinal, está lesionado desde agosto do ano passado. O lateral-esquerdo começou a fazer aquecimento com o grupo nesta semana e tende a evoluir as atividades.

Aliás, a expectativa do departamento de preparação física é que, ainda neste mês, Viña evolua para os treinos com o elenco. Desta forma, a previsão é que o uruguaio esteja à disposição do Flamengo para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. A delegação viajará para os Estados Unidos no dia 10 de junho.