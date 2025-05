Flamengo monitora situação de Firmino na Arábia Saudita

Atacante tem contrato com Al-Ahli até o meio de 2026, mas quer voltar ao Brasil este ano; Inicialmente, Fla não deve investir no atleta

Atacante do Al-Ahli, Roberto Firmino deve deixar o clube saudita no meio do ano. De acordo com a imprensa internacional, ele quer voltar ao Brasil, mas ainda nada confirmado pelo atleta. Nesta terça-feira (13), o jornalista inglês Ben Jacobs, especializado no mercado de transferências, publicou que o Flamengo tem interesse no jogador. Contudo, o Rubro-Negro não pretende, por ora, investir no jogador.

Roberto Firmino tem contrato com o Al-Ahli até o meio de 2026, mas pretende sair um ano antes do fim do contrato. Apesar disso, o Flamengo não descarta fazer contato formal para avaliar a situação do jogador. Por enquanto, a postura é de apenas monitorar o caso.

O nome do atacante foi realmente pauta na mesa da diretoria do Flamengo nas últimas semanas, de acordo com o “ge”. Porém, inicialmente, os dirigentes não se animaram com a contratação e, por enquanto, não avançaram para conversas com a equipe de Firmino por conta de empecilhos.

Há duas justificativas para o não avanço das negociações neste momento. A primeira é que a diretoria não vê a posição como prioridade. Além disso, é que o clube pretende rejuvenescer o elenco e já encaminhou a contratação do volante Jorginho, que é aguardado no Rio de Janeiro no início de junho.

Outro fator é que o jogador também tem um alto salário. Na Arábia Saudita, estima-se que o atacante receba 22 milhões de euros (R$ 137,9 milhões na cotação atual) por ano em seu contrato atual. Dentro de campo, ele marcou 21 gols e deu 18 assistências em 65 jogos.