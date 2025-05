Empresas firmam parceria com Neymar Jr. e lançam nova bebida no mercado

Neymar Jr. oficializou sua entrada no segmento de bebidas funcionais com o lançamento de sua mais nova marca: “Pley by Ney”. Em parceria com a Tial, Fun Brands e NR Sports, a linha reúne bebidas mistas de frutas com água de coco e com baixo teor calórico. O projeto busca dialogar com consumidores que valorizam bem-estar, praticidade e um estilo de vida ativo, especialmente os ligados a práticas esportivas e à cultura jovem conectada ao digital.

Inspirada na personalidade do camisa 10 do Santos, a marca combina sabores como Tropisamba (laranja e acerola), Mangofunk (abacaxi com manga) e Greengroove (uva verde, limão e guaraná). A bebida surgiu com objetivo de atender tanto quem consome antes ou depois da prática de exercícios, quanto quem busca uma alternativa saudável em momentos sociais.