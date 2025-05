Com Marta de volta, Arthur Elias convoca Seleção Feminina para amistosos

A camisa 10 não ficava à disposição desde a conquista da medalha de prata na Olimpíada de Paris em agosto de 2024. Do outro lado, Debinha, aliás, não esteve nem no plantel olímpico.

Às 21h30 do dia 30 de maio, o Brasil enfrenta as japonesas na Neo Química Arena, na capital paulista. A venda de ingresso começou nesta terça-feira pelo site selecaofeminina.soudaliga.com.br, com preços variando de R$ 50 a R$ 100.

Em seguida, a Amarelinha volta a encarar as asiáticas no dia 2 de junho, às 20h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Na quinta posição do ranking da Fifa, o Japão, afinal, vem do título da She Believes Cup, em fevereiro. Ao todo, o Brasil já enfrentou as adversárias em 16 oportunidades. Foram, aliás, seis vitórias, sete derrotas e três empates.

AS CONVOCADAS DA SELEÇÃO

GOLEIRAS: Lorena (Kansas – EUA); Camila (Cruzeiro) e Claudia (Fluminense)

ZAGUEIRAS: Isa Haas (Cruzeiro); Kaká (São Paulo); Tarciane (Lyon – França); Mariza (Corinthians) e Thais Ferreira (Corinthians)

LATERAIS: Fê Palermo (Palmeiras); Bruna Calderan (São Paulo); Yasmim (Real Madrid – Espanha) e Fátima Dutra (Ferroviária)

MEIO-CAMPISTAS: Angelina (Orlando Pride – Estados Unidos); Duda Sampaio (Corinthians); Laís Estevam (Palmeiras); Yaya (Corinthians) e Ana Vitória (Atlético de Madrid – Espanha)

ATACANTES: Amanda Gutierres (Palmeiras); Jheniffer (Tigres – México); Gio (Atlético de Madrid – Espanha); Kerolin (Manchester City – Inglaterra); Dudinha (São Paulo); Jhonson (Corinthians); Luany (Atlético de Madrid – Espanha); Debinha (Kansas – Estados Unidos) e Marta (Orlando Pride – Estados Unidos)