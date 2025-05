Central Córdoba tem grande chance de pressionar Flamengo na Libertadores

Mesmo na condição de mandante, o Táchira chega para o duelo com o péssimo histórico de quatro derrotas nas quatro primeiras rodadas. Assim, sem pontuar e com distância de cinco pontos para o Flamengo (terceiro colocado da chave), manter uma remota chance de ir para o mata-mata da Sul-Americana passa diretamente por vencer o compromisso desta noite. Sendo que, em caso de vitória flamenguista contra a LDU, no outro jogo da chave, os venezuelanos perdem, também, a chance matemática dessa via.

Um dos compromissos que abrem a quinta rodada na fase de grupos da Libertadores, nesta terça-feira (13), acontece entre Deportivo Táchira e Central Córdoba. O embate acontece às 19h (de Brasília), em San Cristóbal, na Venezuela, pelo Grupo C do torneio continental.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por outro lado, o estreante na competição faz uma campanha digna de veterano. São oito pontos e a vice-liderança da chave, atrás da equipe do Equador apenas por um gol no saldo. Desse modo, vencer significa trazer um caráter de pressão para os equatorianos e também ao Rubro-Negro, adversários da próxima quinta-feira (15), no Maracanã.

Além disso, um possível triunfo na Venezuela deixa o Central Córdoba por uma combinação do resultado no Rio de Janeiro para se garantir nas oitavas de final. Para isso ocorrer, o jogo teria de terminar empatado ou com vitória da representação de Quito.

Outros jogos desta terça-feira (13) na fase de grupos da Libertadores

21h30