CBF lança novo uniforme da Seleção Feminina; veja fotos

Estreia do elenco do técnico Arthur Elias com a nova camisa será no dia 30 de maio em jogo amistoso contra o Japão / Crédito: Jogada 10

A CBF lançou nesta terça-feira (13) o novo uniforme da Seleção Brasileira feminina. A nova coleção produzida em parceria com a Nike estará disponível em nas plataformas oficiais da marca de artigos desportivos no início de junho. Já a estreia do elenco do técnico Arthur Elias com a nova camisa será no dia 30 de maio em jogo amistoso contra o Japão. A coleção terceiro uniforme 100% desenvolvido exclusivamente para a equipe feminina, dando continuidade a uma trajetória iniciada em 2019 com o lançamento da coleção “Mulheres Guerreiras do Brasil”.