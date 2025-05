Campeonato Francês pode ter novo formato

O futebol francês pode passar por grandes mudanças nos próximos meses, caso as propostas do presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, sejam aprovadas. Entre as ideias apresentadas está a reformulação do formato do Campeonato Francês, motivada pelo amplo domínio do PSG nos últimos anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com informações do jornal ‘L’Équipe’, uma das propostas é a criação de uma sociedade de clubes. Com isso, a liga profissional deixaria de existir, e a FFF passaria a ter mais poder sobre a organização do futebol no país.

O novo modelo prevê uma fase classificatória e, depois, confrontos entre os quatro melhores times, com semifinais e final para definir o campeão. A mudança tenta equilibrar a competição, já que o PSG venceu 11 dos últimos 13 campeonatos.

As únicas exceções nesse período foram o Lille, campeão em 2020/2021 com um ponto a mais que o PSG, e o Mônaco, que venceu em 2016/2017 com 95 pontos. Na época, o time comandado pelo técnico Leonardo Jardim, hoje no Cruzeiro, tinha nomes como Bernardo Silva, João Moutinho, Ivan Cavaleiro, Falcao e um jovem Mbappé, de 18 anos.

Por fim, o ‘L’Équipe’ afirma que muitos jogadores gostaram da ideia. Mas ainda não se sabe se o PSG vai apoiar esse novo formato para o Campeonato Francês.