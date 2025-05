Botafogo sonha em contar com Almada para o Mundial de Clubes

Atleta ainda tem contrato com o Alvinegro, porém não deve permanecer no Lyon no meio do ano e pretende seguir no futebol europeu

Nesse sentido, o jogador ainda pertence ao Alvinegro e está emprestado ao time francês até o meio do ano. Uma movimentação que aconteceu, pois o clube europeu estava com um transferban (impedido pela Fifa de realizar contratações) e não podia adquirir jogadores de forma definitiva.

O Botafogo deve buscar reforços na janela de transferências visando a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Diante disso, um dos desejos de John Textor é o retorno de Thiago Almada, que atualmente está no Lyon, da França, um de seus clubes. A negociação pode acontecer entre os dias 1º e 10 de junho. A informação é do portal “ge”.

O norte-americano, portanto, já conversou com o atleta e seu estafe. O intuito é contar com o argentino apenas para a disputa da competição, entretanto as negociações não avançaram neste início.

Afinal, o meio-campista quer continuar atuando no futebol do Velho Continente. Ele não teve férias na última temporada, visto que saiu do Atlanta United, jogou os Jogos Olímpicos pela Argentina e, em seguida, assinou com o Alvinegro. No fim do ano, disputou a Copa Intercontinental no Catar e teve apenas uma semana de descanso antes de acertar com o Lyon.

Apesar do carinho pela equipe carioca, o argentino não quer abrir mão novamente das férias. A tendência é que ele seja negociado em definitivo no meio do ano, entretanto não fique no clube francês. Por lá, existe a necessidade de quitar as dívidas e melhorar o fluxo de caixa.

Em 2024, o meio-campista foi essencial para as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, com três gols e duas assistências em 23 jogos.