Atlético apresenta Dudu com promessa de novas provocações ao Cruzeiro

Jogador chega ao Galo por indicação de Cuca pelo período juntos no Palmeiras. Jogador teve saída conturbada do arquirrival

Após a apresentação, Dudu falará a primeira vez como jogador do Galo. Inclusive, por meio de uma votação popular, maior parte da torcida votou que o atacante utilize a camisa 92. No caso, será uma alusão ao seu ano de nascimento e também uma provocação ao Cruzeiro , seu ex-clube. Isso porque faz referência à maior goleada no clássico mineiro. Em 1927, o Galo goleou por 9 a 2 o Palestra Itália, primeiro nome do arquirrival.

A contratação do atleta simboliza uma aposta depois de indicação do técnico Cuca. Afinal, os dois trabalharam juntos em período vitorioso no Palmeiras.

Atacante poderá estrear pelo Atlético somente em junho

Dudu poderá estrear somente após a abertura da segunda janela de transferência da temporada, que ocorrerá no início de junho. Isso porque a sua rescisão contratual com o Cruzeiro ocorreu somente após o primeiro período que os clubes poderiam se movimentar no mercado para realizar contratações.

Assim, o Galo terá a possibilidade de inscrever Dudu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF a partir do dia 2 de junho. Depois disso, terá a liberação para atuar por sua nova equipe. O atacante já esteve presente na Arena MRV para acompanhar a vitória de virada do Atlético por 3 a 2 sobre o Fluminense pelo Brasileirão, no último domingo (11).