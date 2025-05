Atacante do Borussia afirma conhecer o Fluminense e elogia Thiago Silva

Adeyemi é a esperança de gols do time da Alemanha para ficar em primeiro lugar no Grupo F da competição

O Borussia Dortmund, da Alemanha, será adversário do Fluminense na fase de grupos do Mundial de Clubes. Os dois times estão no Grupo F e vão se enfrentar nos Estados Unidos, sede do torneio. O atacante Adeyemi, destaque dos amarelos, afirmou conhecer e saber quem é a equipe carioca.

Adeyemi, aliás, marcou e ajudou o Borussia a vencer o Bayer Leverkusen no último fim de semana. Na Bundesliga, o time do atacante ocupa a quinta colocação, com 54 pontos. O jogador também mencionou Thiago Silva, zagueiro do Fluminense.