Ancelotti deseja ter Kaká em comissão técnica da Seleção

Novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, de 65 anos, deseja ter um grande nome da história do futebol brasileiro como aliado no comando do Brasil. De acordo com informações da “CNN Brasil”, o italiano entrou em contato com Kaká para que faça parte da sua comissão técnica. Kaká e Ancelotti, aliás, trabalharam juntos no Milan e foram vitoriosos. O ex-jogador foi, inclusive, o grande destaque de um dos títulos da Liga dos Campeões do clube rossonero sob o comando de Carlo em 2007.

O italiano pretende adicionar figuras importantes neste período de remontagem da Seleção Brasileira. Kaká, afinal, disputou três Copas do Mundo e foi campeão em 2002, quando ainda era uma promessa, defendendo o São Paulo. Ancelotti assinou contrato com a CBF até a disputa da Copa do Mundo e vai fazer sua estreia pela Seleção Brasileira no próximo dia 5 contra o Equador, em Quito. O seu primeiro jogo em território nacional será no próximo dia 10 contra o Paraguai, em São Paulo. Planos de Kaká Depois que pendurou as chuteiras em 2017, Kaká foca em estudos. O ex-meia se prepara para assumir funções dentro do futebol.