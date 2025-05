Ancelotti afirma que Rodrygo ‘não está bem emocionalmente’

Atacante será desfalque contra o Mallorca; imprensa espanhola diz que ele pediu para não jogar e deseja sair do Real Madrid

Rodrygo não foi relacionado pelo Real Madrid para o jogo contra o Mallorca, nesta quarta-feira (15), pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. O atacante brasileiro, que já não entrou em campo na derrota por 4 a 3 para o Barcelona no último ‘El Clásico’, sentiu um desconforto muscular e está fora da partida. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o técnico Carlo Ancelotti explicou a situação do brasileiro e afirmou que ele “não está bem emocionalmente”.

“Ele teve febre alta nos últimos dias e ainda não se recuperou totalmente. No treino de hoje, sentiu um incômodo na perna e preferimos tirá-lo. Não sei exatamente em qual perna foi”, disse o treinador, tentando minimizar as especulações sobre o futuro do jogador.

De acordo com informações da rádio espanhola ‘Radio Marca’, Rodrygo teria pedido para não estar entre os relacionados. Além disso, ele já demonstrou o desejo de deixar o clube na próxima janela de transferências. A imprensa local afirma que o atacante se sente ofuscado com o destaque de Jude Bellingham e a chegada iminente de Mbappé, mesmo após ter se firmado no time titular.

“Quando um atleta não está bem, tanto fisicamente quanto emocionalmente, é normal. O Rodrygo quer mostrar seu valor e ajudar o time. Todos aqui têm muito carinho por ele, especialmente eu”, explicou.

Por fim, Rodrygo chegou ao Real Madrid em 2019, aos 18 anos. Desde então, já disputou 273 partidas e marcou 67 gols com a camisa merengue.