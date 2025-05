Alex Sandro cita ansiedade e analisa decisão no Flamengo: ‘Nosso grupo é maduro’

Lateral acredita que equipe carioca terá espaços diante da LDU e avalia chegada de Carlo Ancelotti à Seleção a partir do dia 26 de maio / Crédito: Jogada 10

Após voltar a vencer pelo Brasileirão, o Flamengo volta suas atenções para um momento decisivo na fase de grupos da Libertadores 2025. Assim, Alex Sandro falou sobre a expectativa para o duelo decisivo com a LDU, do Equador, que acontece nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O time necessita vencer para seguir com chances de classificação às oitavas do torneio continental. “Essa ansiedade é normal ter nesses jogos importantes. Muitas vezes é bom ter aquele frio na barriga que deixa os jogadores vivos. O Cristiano Ronaldo sempre me falava antes dos jogos que estava ansioso, com frio na barriga, medo. É sempre importante ter, obviamente que tem de ser controlado”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Vejo nosso grupo maduro, tem muitos jogadores jovens, mas experientes já. Acostumados a sempre jogar, disputar grandes competições. Sabemos da importância dessa vitória, de fazer um bom jogo. Estamos treinando bem para chegar e fazer uma ótima partida e concluir essa vitória que nos dará possibilidade de passar para a próxima fase”, completou. “Principalmente temos de fazer o nosso jogo. Sabemos que vão ter espaços para atacar, obviamente não posso falar aqui. Mas estamos treinando em cima do último jogo que tivemos com eles e também nas partidas que a comissão vem estudando para ver a melhor maneira de atacar e defender. Hoje já treinamos em cima disso e amanhã vamos continuar para saber o que fazer na hora do jogo na parte ofensiva e defensiva”, salientou. Sem crise no ataque e Ancelotti na Seleção Durante a coletiva, o lateral fez uma análise do momento da equipe e negou qualquer crise no sistema ofensivo. Afinal, o Rubro-Negro tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 17 gols em oito jogos. Por outro lado, soma apenas três tentos em quatro partidas pela Libertadores.