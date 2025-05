Wirtz pode se tornar o jogador mais caro da história do Bayern de Munique

Clube deve oferecer até 150 milhões de euros para tirar o meia do Leverkusen na próxima janela de transferências

A saída de Florian Wirtz do Bayer Leverkusen parece cada vez mais próxima. O meia tem se destacado na temporada e chamado a atenção de grandes clubes europeus. Entre eles, o Bayern de Munique, que o considera prioridade para a próxima janela de transferências. De acordo com informações do canal alemão ‘SPORT1’, o clube está disposto a investir pesado para contratá-lo.

