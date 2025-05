Vasco desembarca na Argentina e é recebido por torcedores

O presidente Pedrinho e outros membros da diretoria, como Marcelo Macedo, VP de Relacionamento com a SAF, e Christiano Campos, um dos homens de confiança do mandatário, viajaram com a delegação. Além deles, o diretor técnico Felipe, que comandou a equipe nos últimos jogos, também viajou e está auxiliando Fernando Diniz.

Esta será a segunda passagem de Fernando Diniz pelo Vasco. Em 2021, o treinador comandou o Cruz-Maltino na Série B do Brasileirão. Ao todo, foram 12 jogos e apenas quatro vitórias, além de três empates e cinco derrotas. Dessa forma, teve 41,6% de aproveitamento. Na época, a pressão sobre o treinador intensificou depois de goleadas como 4 a 0 para o Botafogo e 3 a 0 para o Vitória.

Situação do Vasco na Sul-Americana

O Vasco soma cinco pontos e ocupa a segunda colocação no Grupo G. Com a goleada sofrida diante do Puerto Cabello, da Venezuela, por 4 a 1, o Cruz-Maltino se complicou na Sul-Americana. Assim, para avançar às oitavas de final precisa vencer os dois jogos que lhe restam, além de torcer por um tropeço do Lanús diante da equipe venezuelana na última rodada.

Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado avança às oitavas de final. Contudo, o segundo enfrenta os terceiros da Libertadores em jogos de ida e volta, nos playoffs. Dessa forma, se o Vasco terminar em segundo, enfrentará um dos terceiros colocados da outra competição continental da Conmebol.

