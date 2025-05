Torcida do Cruzeiro promete casa cheia para clássico com Atlético

Em parcial divulgada pelo Cabuloso, 35 mil ingressos já foram vendidos para o duelo do próximo domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro

O Mineirão vai receber o clássico Cruzeiro x Atlético-MG no próximo domingo (18), às 20h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Em ascensão na competição, o Cabuloso aparece em quarto lugar na tabela e a torcida promete comparecer no duelo.

Afinal, a Raposa divulgou nesta segunda-feira (12), na primeira parcial da venda dos ingressos, que 35 mil torcedores já garantiram presença na noite. A partida, aliás, terá presença apenas da torcida celeste, devido a acordo feito entre os clubes para clássicos com torcida única.