Thiago Silva ressalta que se expressou mal e pede desculpas ao elenco do Fluminense

Após revés, zagueiro explica que gostaria de ter utilizado o termo 'personalidade' e não duvida do caráter de nenhum jogador do Tricolor

Depois de citar que “faltou caráter” ao elenco do Fluminense no revés para o Atlético-MG, Thiago Silva revelou que se expressou mal e pediu desculpas. De acordo com o defensor, na verdade, ele gostaria de ter utilizado o termo personalidade diante da dificuldade que o Tricolor enfrentou na Arena MRV, ao perder no último lance da partida.

“Quero corrigir e deixar bem claro que caráter não falta pra ninguém desse grupo. Gostaria de esclarecer que a palavra correta seria personalidade para o momento de dificuldade que atravessamos devido aos últimos resultados. Me expressei mal e peço desculpas aos meus companheiros por isso”, escreveu o zagueiro nas redes sociais.