Santos empata com o Ceará e segue em má fase no Brasileirão

Jogando no Allianz Parque, Peixe até conseguiu ter mais volume de jogo, mas não conseguiu passar pela defesa do Vozão e segue na 19ª colocação

O Santos ainda vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (12), o Peixe não saiu do zero a zero contra o Ceará, em partida realizada no Allianz Parque, que encerrou a oitava rodada do torneio.

Com o resultado, o Peixe segue na 19ª colocação, afundado na zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos. Já o Ceará subiu para a sexta colocação, dentro da zona de classificação para a Libertadores, com 12 pontos.