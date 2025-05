Renato Gaúcho explica ausência de Ganso em derrota do Fluminense

O Fluminense não conseguiu segurar o Atlético-MG, na Arena MRV, e perdeu por 3 a 2, com um gol nos minutos finais. No entanto, a escalação tricolor chamou a atenção do torcedor, devido à ausência de Paulo Henrique Ganso, que ficou no banco de reservas para uma formação com três volantes. Na coletiva de imprensa, o técnico Renato Gaúcho explicou o motivo do camisa 10 não ter sido utilizado no confronto.

Segundo o comandante, o intuito era contar com Lima entre os titulares. Contudo, o meia sofreu uma lesão muscular de grau 1 na coxa direita. Assim, o treinador decidiu escalar um tripé de volantes com Facundo Bernal, Martinelli e Nonato para evitar que o experiente meio-campista jogasse no gramado sintético.