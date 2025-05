Real Madrid confirma lesões de Vini Jr e Lucas Vázquez

O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira (12) que Vini Jr e Lucas Vázquez estão lesionados e dificilmente voltarão a jogar nesta reta final de temporada. O brasileiro teve uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto o jogador espanhol sofreu uma lesão no músculo da região do quadril.

Último jogo de Lucas Vázquez no Real Madrid?

A situação de Lucas Vázquez também preocupa por outro motivo. Aos 33 anos e com contrato perto do fim, ele não deve renovar com o Real Madrid, de acordo com informações do ‘AS’. Com isso, é possível que o jogo contra o Barcelona tenha sido sua última partida do jogador com a camisa merengue.