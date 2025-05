Pela segunda vez no Brasileirão atual, Ênio, do Juventude, é acusado de forçar cartão

O novo relato surgiu no duelo entre sua equipe e o Fortaleza, no último sábado (10), no estádio Presidente Vargas. / Crédito: Jogada 10

O atacante Ênio, do Juventude, é suspeito de forçar um cartão amarelo para beneficiar apostadores. O caso ocorre pela segunda vez, após uma primeira acusação pelo mesmo motivo. O novo relato surgiu no duelo entre sua equipe e o Fortaleza, no último sábado (10), no estádio Presidente Vargas. Contudo, o Juventude, clube envolvido na situação, ainda não se manifestou sobre a nova acusação. As casas de apostas receberam um volume incomum de apostas para o jogador receber um cartão amarelo na partida, o que aconteceu aos 39 minutos do primeiro tempo, após o atacante dar uma entrada por trás em Lucas Sasha, no meio-campo.