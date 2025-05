Pedrinho busca a contratação de Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, para o Vasco

Após a demissão de Marcelo Sant’ana, o Vasco volta suas atenções para a contratação de um novo diretor de futebol. Sendo assim, o presidente Pedrinho sonha com o nome de Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF para o cargo, ainda mais se Ednaldo Rodrigues não permaneça à frente da CBF. A informação é do portal “ge”.

“O Pedrinho não manda nada (na época da 777). Propôs a contratação do Rodrigo Caetano, e eles (777) disseram que não tem o perfil. Propôs o Scarpa, e eles cagaram!”, disse Edmundo, na época aliado de Pedrinho, em seu canal no YouTube.

Diante da instabilidade que cerca a entidade máxima do futebol brasileiro, o Cruz-Maltino acredita que tem uma chance de convencer Rodrigo Caetano, que tem uma boa relação com o clube e anseia seguir no Rio de Janeiro caso saia da seleção brasileira. Ednaldo Rodrigues enfrenta uma batalha judicial, e opositores tentam tirá-lo da presidência da CBF.

Com isso, acontecerá uma audiência, nesta segunda-feira (12), para ouvir o Coronel Antônio Carlos Nunes. Isso ocorre após o STF (Supremo Tribunal Federal) mandar o TJ-RJ investigar a possibilidade de uma assinatura de Nunes ter sido falsificada num acordo do início deste ano. Esse documento encerrou uma ação que questionava a validade do estatuto da CBF e de eleições anteriores da entidade e permitiu o pleito que manteve Ednaldo no cargo.