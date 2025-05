Palmeiras trata renovação de Abel com calma e prevê resolução após o Mundial

O Palmeiras abriu negociações para renovar com o técnico Abel Ferreira, segundo a própria presidente do clube, Leila Pereira. O interesse não é segredo para ninguém, mas o Verdão ficou mais esperançoso após o português sinalizar positivamente para iniciar conversas com seu empresário. O Alviverde, por outro lado, não tem pressa e deve deixar a resolução para depois do Super Mundial de Clubes.

Abel tem vínculo até o final de 2025 e por isso o Palmeiras não tem pressa. Tanto que nos bastidores, acredita que só deve resolver, formalmente e de contrato assinado, após a Copa do Mundo de Clubes, que acontece entre junho e julho deste ano, nos Estados Unidos. A ideia é não atrapalhar a preparação do clube com assuntos externos.

O empresário do treinador, Hugo Cajuda, estará em São Paulo para diversos compromissos no Brasil. Ainda não há, até este momento, reunião agendada com o clube alviverde, mas a possibilidade não está descartada. Assim, o Palmeiras pode iniciar de vez seu processo de renovação com o treinador.

Toda esta conversa acontece quando o nome do português ganha força para assumir a Seleção Brasileira. Em meio à indefinição de quem será o novo técnico da Canarinho, Abel Ferreira vem sendo especulado na CBF, mesmo não sendo o plano A da entidade.

Abel Ferreira está no Palmeiras há cinco anos

No Palmeiras desde outubro de 2020, Abel conquistou quase todos os títulos que disputou, restando apenas o Mundial de Clubes, torneio que disputará daqui a um mês. A presidente Leila Pereira sonha em estender seu vínculo até 2027, quando acaba o seu mandato.