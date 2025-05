Napoli busca contratação de atacante que disputou Copa do Mundo

O canadense Jonathan David esteve com seu selecionado no Mundial do Qatar, em 2022 / Crédito: Jogada 10

De larga trajetória com a camisa do Lille, da França, o atacante canadense Jonathan David pode estar próximo de respirar novos ares. Ao menos, é o que aponta a informação do jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências. De acordo com o profissional de imprensa, o Napoli tem interesse na contratação do avante de 25 anos de idade. A questão financeira é elemento que favorece a evolução das tratativas. Isso porque, para viabilizar o acordo, os italianos não precisariam pagar uma taxa de transferência, já que o contrato de David com seu atual clube termina no próximo mês de junho.