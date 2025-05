Marlon Freitas analisa goleada do Botafogo pelo Brasileirão: ‘Busca por melhor versão’

O Botafogo teve uma de suas melhores atuações na temporada. Afinal, a equipe carioca não tomou conhecimento do Internacional, no Nilton Santos, e aplicou uma goleada por 4 a 0 pelo Brasileirão. Em entrevista ao canal do clube no Youtube, Marlon Freitas, que foi eleito o melhor da partida, falou sobre a importância do resultado e cita a busca por consistência.

“Feliz. Divido esse prêmio com toda a equipe, por toda entrega e dedicação. Era muito importante a gente vencer o jogo e jogar bem. A gente está tentando buscar a nossa melhor versão. É uma busca incansável. A gente tem que fazer isso todos os dias e hoje a gente fez um grande jogo. É uma vitória importante, mas no Brasil não dá tempo de comemorar muito. Já vira a página. Na quarta-feira a gente vai fazer mais um grande jogo”, disse.