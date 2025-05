Marcelo San’tana se despede do Vasco e detalha o que fez no clube

Agora ex-diretor de futebol do Gigante da Colina, o profissional foi demitido após uma sequência ruim de resultados do time carioca

O diretor de futebol, Marcelo San’tana, se despediu do Vasco nas redes sociais nesta segunda-feira (12), após o anúncio de seu desligamento do clube no final da noite de domingo. Ele deixou a função após uma série de oito jogos sem vencer e em meio a cobranças por melhorias, principalmente na montagem do elenco e na chegada de reforços.

Marcelo, aliás, sai do Vasco demonstrando gratidão pelo clube. Ele assumiu o cargo em um momento complicado, após a goleada histórica sofrida para o Flamengo no ano passado. O dirigente relembrou a campanha na Copa do Brasil, mas lamentou não ter conquistado títulos. Também explicou o que foi sua passagem pelo Gigante da Colina, marcada por cobranças constantes da torcida por reforços e contratações de maior qualidade. Para o cargo vago, Pedrinho sonha com Rodrigo Caetano, que atualmente trabalha na Seleção Brasileira.