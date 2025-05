Lanús (ARG) x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruz-Maltino necessita da vitória, em Buenos Aires, diante dos Granates para ainda sonhar com a liderança do Grupo G da Sul-Americana

Em meio à turbulência, o Vasco volta a campo para uma partida decisiva pela sul-Americana. Afinal, a equipe carioca mede forças com o Lanús nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no La Fortaleza, pela quinta rodada do torneio continental. Além disso, o principal destaque será à beira do campo com a estreia de Fernando Diniz.

Dessa forma, o Cruz-Maltino soma 5 pontos e ocupa, no momento, a segunda colocação, justamente atrás da equipe argentina. Os Granates, por sua vez, têm oito pontos e a vantagem do fator casa para tentar assegurar a primeira colocação do Grupo G.