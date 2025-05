Jatinho, casa de luxo, bônus e mais: as regalias de Ancelotti na Seleção

Negociação durou semanas; Treinador vai ganhar bônus caso Brasil conquiste Copa do Mundo de 2026 / Crédito: Jogada 10

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues concretizou um grande sonho com a contratação de Carlo Ancelotti para ser o técnico da Seleção Brasileira. No entanto, a negociação não foi simples – durou algumas semanas. Além disso, as partes chegaram a um acordo que o treinador italiano terá algumas regalias, como uma casa de luxo no Rio de Janeiro, um carro blindado, seguro de vida, equipe de segurança particular, plano de saúde internacional e um jato à disposição, alugado pela CBF para levar Ancelotti para Europa quando ele desejar, de acordo com o “R7 Esportes”.

Ademais, o salário de um dos principais técnicos do mundo está na casa dos milhões. A CBF, portanto, vai desembolsar R$ 5 milhões por mês até o fim do contrato com o treinador, que tem vínculo até o final da Copa do Mundo de 2026. Aliás, caso o Brasil vença a competição, Ancelotti ganhará 5 milhões de euros de bônus, ou seja, algo em torno de R$30 milhões. Vale ressaltar que Ancelotti se torna o quarto treinador estrangeiro na história da Seleção Brasileira. Ele é o treinador que mais vezes conquistou a Champions League – sendo duas pelo Milan e três pelo Real Madrid. Aliás, ele comandou a equipe espanhola em 350 partidas e conquistou 15 títulos. Ancelotti começa os trabalhos A Seleção Brasileira ficou mais de 40 dias sem um treinador. Agora oficial, o técnico Carlo Ancelotti tem pouco tempo para iniciar seus trabalhos, uma vez que a sua primeira convocação será no dia 26 de maio. Ancelotti deve se reunir com Rodrigo Caetano, coordenador geral das Seleções Masculinas, e Juan, coordenador técnico para definir os convocados para a próxima Data-Fifa, que ocorre entre os dias 2 a 10 de junho.