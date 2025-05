Governo poderá ter influência em veto de jogos da Premiere League fora do país

Presidente do Liverpool manifestou recentemente o desejo de mandar jogos do clube fora do país, como no Rio de Janeiro / Crédito: Jogada 10

O governo britânico pode impedir que clubes da Premier League mandem partidas da competição fora do país, como era o caso do Liverpool. Tom Werner, presidente do clube inglês, chegou a dar diversas declarações sobre o desejo de levar jogos do clube para cidades como Nova Iorque, Los Angeles, Tóquio, Riade e Rio de Janeiro. Além do Liverpool, portanto, outros clubes da Premier League também chegaram a cogitar algumas partidas da competição fora da Inglaterra. A intenção é aumentar a visibilidade, além de aproximar com torcedores de outros países que acompanham o campeonato.

No entanto, de acordo com o "The Guardian", um projeto de lei que corre na Câmara dos Comuns do Reino Unido, que pertence ao parlamento britânico, quer proibir a realização de jogos da liga fora do território do país. Os donos de clubes e investidores da competição com políticos britânicos têm alguns conflitos. Além disso, parte dos torcedores acreditam que essa ideia é apenas para ampliar o lucro. Por isso, a interferência do governo. Porém, vale ressaltar que o governo não pretende incluir uma emenda de veto, mas pode dar suporte à decisão do parlamento, segundo o Lance! Por outro lado, existe também um projeto de lei que criou o Regulador Independente de Futebol (RIF), que controla a sustentabilidade financeira das agremiações e o interesse das torcidas. Assim, ainda conforme o "The Guardian", o atual documento do projeto de lei afirma que o RIF deve ser acionado pelas equipes para avaliar a possibilidade de mover o local das partidas. Dessa forma, os parlamentares devem apresentar uma emenda mais clara para que consiga vetar a possibilidade de alterar o país do mando de jogo.