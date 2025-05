Fluminense fecha parceria com aplicativo de bebidas e amplia patrocinadores

Desse modo, o novo vínculo entre o Fluminense e o aplicativo será de três anos, com término previsto para 2028. Entre junho de 2023 e dezembro de 2024, o Zé Delivery estampou a barra superior das costas da camisa de jogo. O clube não divulgou os valores da nova parceria. Agora, o uniforme do time carioca conta com cinco patrocinadores na temporada atual.

No último domingo (11), o Fluminense entrou em campo para enfrentar o Atlético-MG, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, com uma novidade: o aplicativo de entrega de bebidas Zé Delivery voltou a patrocinar o clube na derrota na Arena MRV.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

VEJA: Renato afirma que faltou malandragem ao Fluminense contra o Galo

Aliás, além do Zé Delivery, também estampam a camisa do Fluminense: na parte da frente, a Superbet ocupa o espaço máster; a Zinzane aparece nas mangas; e a Frescatto, no omoplata. Na parte de trás, a Unig marca presença na barra inferior da blusa, abaixo do número.

O maior acordo da diretoria é com a Superbet, que substituiu a Betano. Anunciada em 2024, a parceria tem duração de três anos, com investimento de R$ 52 milhões por temporada. Na época do anúncio, esse valor representava o quarto maior do futebol brasileiro. Já a Unig (Universidade Nova Iguaçu) fechou um contrato de dois anos. A Zinzane, parceira desde 2020, assinou por cinco anos, com término previsto para 2027. Por fim, a Frescatto, empresa do setor de pescados, voltou a patrocinar o Fluminense em 2022 e tem vínculo firmado por mais duas temporadas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.