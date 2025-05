Fluminense deseja renovar contrato do goleiro Fábio

Um dos destaques do Fluminense desde 2022, Fábio segue nos planos do clube para o futuro. De acordo com informações do “ge”, o Tricolor iniciou conversas para renovar o contrato com o goleiro, que tem vínculo até o fim deste ano. Portanto, o camisa 1 pode permanecer até os 46 anos em caso de renovação.

O Fluminense procurou o estafe do jogador nos últimos dias. O clube aposta no desejo do goleiro em não se aposentar para renovar e não vê problema na idade. Dessa forma, a tendência é que novo vínculo seja até o final de 2026. Na próxima semana, as partes vão se reunir para avançar no assunto.